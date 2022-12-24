В Южной Корее выпало более полуметра снега

Отменены сотни авиарейсов

Сюрпризы преподносит погода сразу в нескольких частях земного шара: в Южной Корее - настоящая зима, а Саудовской Аравии - вселенский потоп.

На Восточную Азию обрушились сильные снегопады и морозы. В Южной Корее отменены около пятисот авиарейсов, на дорогах - многочисленные аварии. В некоторых районах выпало более полуметра снега. Минувшие сутки стали самыми холодными с начала зимы.

А в Саудовской Аравии - небывалое наводнение, его вызвали мощные ливни. Для королевства - это редчайшее природное явление. За сутки там выпали почти две годовые нормы осадков.

В Мекке дороги ушли под воду, машины уносит потоками. Движение парализовано, международный аэропорт не выпускает и не принимает самолёты, сообщает "ТВ Центр".

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