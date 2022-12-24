С заявлением выступило Минобороны России

Реализацией военно-биологической программы США на Украине тайно занимаются экс-директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден и бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс.

Эти и другие имена участников секретных программ Вашингтона обнародовал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. В Минобороны также напомнили, что раннее уже публиковали материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и фонда Rosemont Seneca в финансировании подрядчиков Пентагона на Украине.

О том, что сын действующего американского президента вовлечён в финансирование компании Metabiota, курируемой минобороны США, известно давно. Кириллов подчеркнул, что ключевые фигуранты закрытых проектов военно-биологической программы до настоящего времени остаются в тени.

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