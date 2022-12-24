ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обнародованы имена участников биологических проектов США на Украине

11:12
  • суббота
  • 24 декабря 2022

С заявлением выступило Минобороны России

Реализацией военно-биологической программы США на Украине тайно занимаются экс-директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден и бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс.

Пентагон готовит сценарии применения биологического оружия
Путин: Украину превратили в полигон для биологических экспериментов

Эти и другие имена участников секретных программ Вашингтона обнародовал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. В Минобороны также напомнили, что раннее уже публиковали материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и фонда Rosemont Seneca в финансировании подрядчиков Пентагона на Украине.

О том, что сын действующего американского президента вовлечён в финансирование компании Metabiota, курируемой минобороны США, известно давно. Кириллов подчеркнул, что ключевые фигуранты закрытых проектов военно-биологической программы до настоящего времени остаются в тени.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Биологическая лаборатория
Биологическая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.