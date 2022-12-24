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Юные артисты из Донбасса выступили в Москве

12:10
  • суббота
  • 24 декабря 2022

В столице проходит фестиваль "Горячее сердце"

Юные артисты из Донбасса и Москвы выступили на гала-концерте, который прошёл в столице в рамках фестиваля "Горячее сердце". На сцену вышли воспитанники школ искусств из разных городов народной республики.

Прозвучала музыка известных композиторов, знаменитые народные песни. Зрители увидели и хореографические постановки, сообщает "ТВ Центр".

Фестиваль - это возможность для талантливых детей проявить себя. Кроме того, в этом году впервые мероприятие объединило не разные государства, а два региона нашей страны.

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