Уничтожены огневые точки ВСУ под Донецком

Продолжается наступление на укрепрайоны противника

Опорные пункты и технику ВСУ уничтожают российские артиллеристы в зоне спецоперации, а в Соледаре работает наш спецназ, сообщает "ТВ Центр".

Выстрелы осколочно-фугасными, беглым по три снаряда. Разведчики обнаружили огневые точки ВСУ - установку "Град" в Красноармейске, и "Смерч" в Авдеевке. Обе реактивные системы ликвидированы вместе с боевиками. Это мог быть вполне рутинный эпизод. Если бы не одно "но": именно из этих установок националисты несколько дней подряд обстреливали мирные кварталы Донецка.

В Соледаре спецназ каждый день продвигается на 100-200 метров. Расстояние небольшое, но позволяет избегать ненужных потерь. А вот у ВСУ за сутки 200 убитых. И 16 сгоревших танков и машин.

Спецслужбы задержали в столице Донбасса двух пособников СБУ, которые готовили диверсии на объектах инфраструктуры. Схрон с оружием контрразведчики нашли и уничтожили в Сватово. В городе, по словам командиров ополчения, действуют несколько законспирированных группировок.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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