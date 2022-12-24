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Во Франции вспыхнули массовые беспорядки после убийства в Париже

12:29
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Полиция применила спецсредства

Погромы и столкновения с полицией во Франции. В Париже правоохранители сдерживали многотысячную толпу. Беспорядки вспыхнули после убийства трёх курдов. Нападавший задержан. На допросе мужчина уже назвал мотив преступления.
Число жертв стрельбы в Париже возросло до трех

Пятеро раненых стражей порядка, разгромленный десятый округ Парижа. Тысячи курдов вышли на улицы французской столицы после нападения на представителей их общины. Сначала выразить возмущение бездействием властей, а затем и показать на деле, что значит разбудить национальную диаспору.

В правоохранителей полетели бутылки, петарды и булыжники. Толпа начала переворачивать мусорные баки, поджигать машины, громить рестораны. Взять ситуацию под контроль полиции удалось лишь при помощи слезоточивого газа и шумовых гранат, сообщает "ТВ Центр".

Накануне около полудня вооружённый пистолетом мужчина-француз открыл стрельбу по людям возле здания курдского культурного центра. Три человека погибли на месте, все были членами курдской общины. Ещё четверо ранены. Подозреваемый задержан. Ему 69 лет, был дважды судим за вооружённые нападения на мигрантов, но до сих пор оставался на свободе.

Он уже признался, что действовал из расовой неприязни. Особое возмущение протестующих вызвало то, что подобное в Париже уже происходило: десять лет назад в этом же районе были убиты три курдские женщины.

Соболезнования президента Макрона и обещания защиты от главы МВД курдскую диаспору не успокоили. Французские курды считают, что за этим и другими нападениями стоит Анкара, а Париж закрывает на всё глаза. Так что трагический инцидент в десятом округе грозит и политическими осложнениями.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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