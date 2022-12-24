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Выросло число погибших на пожаре в Кемерове

13:14
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Задержан владелец сгоревшего дома престарелых

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово выросло до 22. Ранее сообщалось о 20 погибших. Новые данные озвучили в Следственном комитете России.

В здании общежития ОМОН в Москве произошел пожар
20 человек погибли на пожаре в доме престарелых в Кемерове

Там сообщили, что шесть человек пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии. В Кемерово вылетели криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СКР.

В ночь на 24 декабря в частном доме престарелых в Кемерово произошёл пожар на площади около 200 квадратных метров. Причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи.

Известно, что дом престарелых работал нелегально. Его владелец уже задержан.

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