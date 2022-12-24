Путин обсудил с Алиевым безопасность на армяно-азербайджанской границе

Президенты пообщались по телефону

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский президент тепло поздравил своего азербайджанского коллегу с днём рождения. Алиеву исполнился 61 год.

Во время разговора обсуждались вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении. Речь шла, в том числе об обеспечении безопасности на азербайджанско-армянской границе.

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