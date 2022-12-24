Посёлок в Курской области обесточен после обстрела ВСУ

Есть повреждения в домовладениях

Украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его информации, было три прилёта. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения.

Сейчас посёлок частично обесточен, ремонтные бригады приступили к устранению аварии.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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