Посёлок в Курской области обесточен после обстрела ВСУ

Есть повреждения в домовладениях
Украинские войска обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его информации, было три прилёта. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения.
Сейчас посёлок частично обесточен, ремонтные бригады приступили к устранению аварии.
После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.
В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"