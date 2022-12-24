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Лукашенко приехал в Звёздный городок

13:35
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Там проходят подготовку белорусские космонавты

Президент Белоруссии приехал в Звёздный городок. Александр Лукашенко посмотрит, как идёт подготовка кандидатов на полёт в космос от Белоруссии.

В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина Лукашенко встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Белорусский космонавт отправится на МКС в 2023 году. На этой неделе шесть потенциальных кандидатов прибыли из Минска в Звёздный городок и начали подготовку к полёту.

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