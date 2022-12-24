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В Москве возведён храм в честь Николая Мирликийского

14:55
  • суббота
  • 24 декабря 2022

В нём побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на северо-западе Москвы. Там, в районе Щукино, возведён храм святителя Николая Мирликийского.

Церковь выполнена в стиле русского узорочья и рассчитана на пятьсот прихожан. Там идёт внутренняя отделка. Вместе с тем в приходском доме выполняют монтаж систем отопления. Завершить все работы планируют в следующем году, сообщает "ТВ Центр".

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