Участники проекта "Новые имена Москвы" выступили в "Зарядье"

Они исполнили классические произведения

Юные таланты столицы. На праздничном концерте в зале "Зарядье" собрались участники проекта "Новые имена Москвы".

Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов, которые учатся в городских детских школах искусств. Музыканты исполнили всемирно известные классические произведения.

Работами юных художников украсили зрительный зал. Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и гранта мэра Москвы, сообщает "ТВ Центр".

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