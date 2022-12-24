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Участники проекта "Новые имена Москвы" выступили в "Зарядье"

15:09
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Они исполнили классические произведения

Юные таланты столицы. На праздничном концерте в зале "Зарядье" собрались участники проекта "Новые имена Москвы".

Это лауреаты всероссийских и международных конкурсов, которые учатся в городских детских школах искусств. Музыканты исполнили всемирно известные классические произведения.

Работами юных художников украсили зрительный зал. Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и гранта мэра Москвы, сообщает "ТВ Центр".

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