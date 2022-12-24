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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь

18:21
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Это - предварительный прогноз

Под Новый год в Москве будет настоящая зимняя погода, но без сильных морозов. Ожидаются небольшой снег и до минус четырёх градусов, рассказал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

31 декабря в столичном регионе будет облачно, пройдёт небольшой мокрый снег. Температура ожидается около ноля, но к вечеру подморозит.

На следующей неделе москвичей ждут температурные качели. В понедельник-вторник ожидается резкое понижение температуры, а в конце недели в регион придёт оттепель.

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