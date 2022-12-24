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Умер юморист Александр Пономаренко

15:40
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Ему было 55 лет

Юморист Александр Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко умер на 56-м году жизни. Об этом в своём Telegrаm-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

"Ещё месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа, верил в лучшее", - написал Малахов.

Последнее время Александр Пономаренко боролся с раком желудка.

Братья-близнецы Александр и Валерий Пономаренко родились 13 июня 1967 года в Новочеркасске. Свою телевизионную карьеру они начинали в популярной программе "Кривое зеркало".

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