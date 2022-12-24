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Орбан назвал ответственных за мир на Украине

16:47
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Они находятся за океаном

Мир на Украине наступит только тогда, когда Вашингтон откажется от оказания военной помощи Киеву. Такой посыл содержится в заявлении премьер-министра Венгрии.
На Украине поубавилось западных наемников

"Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает её деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир", - сказал Орбан в интервью газете "Мадьяр немзет".

Венгерский политик отметил, что существует реальная опасность затяжного конфликта, однако ответственность за эскалацию полностью лежит на Вашингтоне.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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