В ДНР сбиты Су-27 и три вертолёта ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны России

Истребительная авиация ВКС России сбила над территорией ДНР четыре летательных аппарата армии Украины: самолёт Су-27, вертолёты Ми-24 и два Ми-8. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На донецком направлении за минувшие сутки уничтожена сводная тактическая группа иностранных наёмников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Там продолжается наступление российских войск и освобождение новых территорий.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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