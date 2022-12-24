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Озвучена подробная информация о ранениях Рогозина

17:32
  • суббота
  • 24 декабря 2022

О них сообщил помощник экс-главы "Роскосмоса"

Во время обстрела Донецка 22 декабря руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин был контужен и ранен в спину. Других ранений у него нет, рассказал журналистам помощник экс-главы "Роскосмоса".

Рогозин раскрыл подробности о своем ранении
Рогозин доставлен в ростовский госпиталь

"У Дмитрия Олеговича проникающее ранение - металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия", - приводит ТАСС слова представителя Рогозина.

Бывший глава "Роскосмоса" был ранен при обстреле в Донецке два дня назад.  Из столицы ДНР его перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону. Там врачи не решились делать операцию из-за сложности ранения. Сегодня Рогозина доставили в один из госпиталей столичного региона, через несколько дней ему сделают операцию. 

В конце октября Дмитрий Рогозин отправился на передовую. Сначала он был в Запорожской области, затем переместился на донецкое направление. В первые дни он служил под позывным "Космос", но позднее взял позывной "Сармат".

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