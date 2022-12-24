В Москве семьи мобилизованных получат подарки к Новому году до 30 декабря

Их доставят соцработники

Новогодние подарки семьям мобилизованных москвичей доставят до 30 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Подарки жёнам и родителям мобилизованных доставят социальные работники. Перед тем, как принести подарок, с адресатом связываются сотрудники Центра поддержки мобилизованных.

Тем, кому ещё не позвонили из центра, могут сами связаться с ним по телефону 8 (495) 870-44-44, чтобы получить новогодний подарок.

Подарки получают и дети мобилизованных - им дарят сладости и билеты на новогодние представления. В гости к ребятам приходит Дед Мороз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"