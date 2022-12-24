В МЧС назвали основную версию пожара в Кемерове

В огне погибли 22 человека

Приют в Кемерово мог загореться из-за неправильного обращения с электрооборудованием, сообщили в МЧС. Ранее предполагалось, что пожар начался из-за неправильной эксплуатации печи.

В ночь на 24 декабря в Кемерове загорелся нелегально работающий приют. Позднее сообщение о пожаре привело к тому, что в огне сгорели 22 человека.

Шесть человек пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжёлом состоянии. В Кемерове работают криминалисты центрального аппарата Следственного комитета и сотрудники судебно-экспертного центра ведомства. Владелец учреждения задержан.

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