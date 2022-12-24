15 человек погибли в США из-за зимнего шторма

Отменены сотни авиарейсов

Не менее 15 человек погибли из-за непогоды в США. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер и гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов, сообщает телеканал CNN.

Люди умерли в автоавариях и по причине того, что медики не смогли добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам. Из-за тяжёлых погодных условий отменены почти две тысячи авиарейсов в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера.

Без света остались свыше 1,6 миллиона потребителей - домохозяйств и предприятий, больше всего отключённых от электричества - вдоль атлантического побережья.

В штате Огайо столкнулись более 50 машин. Полицейские призвали автомобилистов без нужды не садиться за руль.

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