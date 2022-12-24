ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

15 человек погибли в США из-за зимнего шторма

19:23
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Отменены сотни авиарейсов

Не менее 15 человек погибли из-за непогоды в США. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер и гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов, сообщает телеканал CNN.
Десятки рейсов отменены в московских аэропортах из-за непогоды

Люди умерли в автоавариях и по причине того, что медики не смогли добраться до их домов по заснеженным и обледеневшим дорогам. Из-за тяжёлых погодных условий отменены почти две тысячи авиарейсов в аэропортах Детройта, Чикаго, Миннеаполиса и Денвера.

Без света остались свыше 1,6 миллиона потребителей - домохозяйств и предприятий, больше всего отключённых от электричества - вдоль атлантического побережья.

В штате Огайо столкнулись более 50 машин. Полицейские призвали автомобилистов без нужды не садиться за руль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Метель в США
Метель в США
Метель в США
Метель в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.