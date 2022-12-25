Минобороны показало работу медиков в зоне спецоперации

Они трудятся круглосуточно

Всегда готовы прийти на помощь бойцам на передовой и пострадавшим мирным жителям. Минобороны публикует кадры работы медиков Западного военного округа.

В ходе спецоперации ежедневно им приходится принимать десятки пациентов. В медпункты, развёрнутые в боевых условиях, доставляют раненых с поля боя и гражданских после обстрелов радикалов.

Операционные работают круглосуточно. Бригады врачей делают всё необходимое для спасения жизни людей. Опытным медикам помогают добровольцы, сообщает "ТВ Центр".

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