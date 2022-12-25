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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации на Украине

10:01
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Имена военных назвали в Минобороны

Минобороны рассказало об отваге и героизме наших военнослужащих, защищающих Донбасс.
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Капитан Глеб Сомов с подчинёнными сдерживал атаки украинских националистов. Противник вызвал подкрепление. И тогда Глеб принял решение заманить радикалов в ловушку, а свою группу отвести в район наших основных сил.

Такой манёвр позволил отбросить неприятеля на исходные позиции. Под вражеским артобстрелом Сомов организовал эвакуацию раненых. За проявленный героизм он награжден Орденом Мужества.

Лейтенант Саид Магомедов не допустил прорыва обороны наших войск. Несмотря на массированный обстрел националистов его рота вела прицельный огонь и нанесла противнику большой урон. Даже получив тяжелое ранение, Саид не покинул поле боя и продолжал руководить своим подразделением. Атака боевиков была сорвана, сообщает "ТВ Центр".

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