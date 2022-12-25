Но это не смущает немцев

Немцы считают, что власти страны не способны решить накопившиеся проблемы, и Германия находится на пути к государственному банкротству. Вице-председатель Бундестага Вольфганг Кубикки в интервью газете "Бильд ам зонтаг" сообщил, что 110 миллиардов евро, которые Берлин планирует потратить на импорт энергоресурсов, нанесут ущерб финансированию других отраслей. Схожая ситуация во многих европейских странах.

В Нидерландах музыканты встречают Рождество с выключенными электроприборами, а значит без горячей еды на столе. Вынужденно зажигают свечи. А под ёлку друг другу кладут бюджетные подарки - рулон туалетной бумаги и старый кроссовок. Сценарий шуточный, но точно бьёт в нерв, сообщает "ТВ Центр".

Высмеял себя и британский премьер. Риши Сунак приехал в приют для бездомных, и раздавая еду, задавал нищим странные вопросы о занятии бизнесом. СМИ заявили, что поступок их третьего за год премьера показал, насколько элиты оторваны от реальности.

ЕС заморозил финансовую помощь Венгрии на 22 миллиарда, что серьёзно ударит по мерам социальной поддержки в стране и ещё больше разгонит инфляцию. По сути Евросоюз намеренно уничтожает политический рейтинг премьера Орбана, который снова выступил с собственным мнением. Он заявил, что Венгрия идёт против своих интересов отказываясь от связей с Россией, а разрешение конфликта на Украине зависит от позиции США.

Пока руководящие элиты в США, очевидно, хотят войны. Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о госрасходах в размере 1,7 триллиона долларов на 2023 финансовый год, где, в том числе заложено 45 миллиардов на поддержку Украины.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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