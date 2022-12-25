Выросло число жертв снежной бури в США

Отменены тысячи авиарейсов

По последним данным, жертвами зимней бури в США стали 23 человека. Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица вызвали множество автомобильных аварий.

Оборваны линии электропередачи, без света остаются более 700 тысяч американцев. Снегоуборочной технике до сих пор не удаётся пробиться в ряд населенных пунктов.

В штате Огайо из-за обледенения трассы и практически нулевой видимости столкнулись сразу полсотни машин, погибли четыре человека. Отменены около трёх тысяч авиарейсов. Сотням американцев пришлось встречать праздник в аэропортах, сообщает "ТВ Центр".

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