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Запад встречает Рождество в условиях нехватки электроэнергии

11:06
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

В Ватикане прошло праздничное богослужение

Сегодня христиане ряда конфессий отмечают Рождество по григорианскому календарю. В Ватикане прошло праздничное богослужение, его возглавил Папа Римский Франциск.
Католики встречают Рождество в условиях жёстких ограничений

Он молился о мире на планете. В полдень понтифик обратится к верующим с традиционным посланием "К городу и миру", сообщает "ТВ Центр".

Рождественские торжества начались в Вифлееме - месте, в котором по преданию родился Христос. Тысячи туристов и паломников собрались у храма на Ясельной площади, в центре которой установлена 16-метровая ель.  

Однако даже в праздник во многих европейских городах действуют ограничительные меры - сокращены часы работы освещения, приходится экономить на иллюминации. Причина - энергетический кризис. 

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