Запад встречает Рождество в условиях нехватки электроэнергии

В Ватикане прошло праздничное богослужение

Сегодня христиане ряда конфессий отмечают Рождество по григорианскому календарю. В Ватикане прошло праздничное богослужение, его возглавил Папа Римский Франциск.

Он молился о мире на планете. В полдень понтифик обратится к верующим с традиционным посланием "К городу и миру", сообщает "ТВ Центр".

Рождественские торжества начались в Вифлееме - месте, в котором по преданию родился Христос. Тысячи туристов и паломников собрались у храма на Ясельной площади, в центре которой установлена 16-метровая ель.

Однако даже в праздник во многих европейских городах действуют ограничительные меры - сокращены часы работы освещения, приходится экономить на иллюминации. Причина - энергетический кризис.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"