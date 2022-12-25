Сбежавшим из России поднимут налоги

С таким предложением выступил спикер Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять налоги для уехавших из России. По его словам, в нижней палате парламента работают над законом о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", - написал политик у себя в Telegram-канале.

Он выразил уверенность в том, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России. А уехавшие, тем временем, пользуются всеми льготами, которые дала им страна, работая на удалёнке.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что его ведомство склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших россиян, продолжающих вести бизнес или работать из-за границы, на уровне 13%.

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