В Приморье несколько сёл отрезаны от сообщения из-за снежного циклона

Продукты туда доставил вертолёт

В населённые пункты Ольгинского района Приморья, отрезанные от сообщения из-за снежного циклона, вертолётом доставили продукты и топливо для котельных. Также на место прибыла бригада энергетиков, которые помогут в проведении восстановительных работ.

Из-за непогоды проблемы с электроснабжением возникли в десяти сёлах. Согласно последним данным МЧС, до сих пор нет проезда к 16 населённым пунктам. В уборке снега задействованы около двухсот единиц техники.

Затруднено движение и во Владивостоке. Из-за большого количества осадков в понедельник в школах введено свободное посещение. А в Кавалеровском районе края завтра начинаются досрочные каникулы. В трёх округах Приморья сохраняется режим чрезвычайной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

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