Кремлёвская ёлка встретила первых гостей

В этом году в Кремль пригласили детей из новых регионов
Новогодняя сказка в самом сердце столицы. Сегодня главная ёлка страны - Кремлёвская - принимает первых гостей.
Праздник начинается уже в фойе - там юных зрителей встречают сказочные персонажи. С любимыми героями - весёлые игры, фотографии и традиционный хоровод.
А на сцене - грандиозное шоу с таинственным названием "Заговор зеркал". Спектакль расскажет о душевной теплоте, дружбе и добрых поступках. Действующие лица - школьники и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.
На ёлку в этом году пригласили детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также семьи участников спецоперации, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"