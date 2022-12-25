Кремлёвская ёлка встретила первых гостей

В этом году в Кремль пригласили детей из новых регионов

Новогодняя сказка в самом сердце столицы. Сегодня главная ёлка страны - Кремлёвская - принимает первых гостей.

Праздник начинается уже в фойе - там юных зрителей встречают сказочные персонажи. С любимыми героями - весёлые игры, фотографии и традиционный хоровод.

А на сцене - грандиозное шоу с таинственным названием "Заговор зеркал". Спектакль расскажет о душевной теплоте, дружбе и добрых поступках. Действующие лица - школьники и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

На ёлку в этом году пригласили детей из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также семьи участников спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

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