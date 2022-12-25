ВСУ обстреляли две больницы в Донецке

Пострадали мирные жители

Украинские войска за последние сутки более сорока раз обстреляли населённые пункты ДНР. Есть пострадавшие, в том числе ребёнок. Огонь вели из миномётов, артиллерии натовского калибра и РСЗО. Ракетные удары пришлись сразу по двум больницам Донецка. Утром город вновь подвергся атакам. Снаряды также выпустили по Горловке и Макеевке.

Под окнами республиканского травматологического центра - воронки. На всех этажах здания выбиты окна. В палатах - засыпанные стеклом кушетки, повреждённое медоборудование, порванные осколками простыни и одеяла. По клинике, убеждены врачи, националисты били намеренно. Ранены четверо мирных жителей, сообщает "ТВ Центр".

Мощный пушечный огонь по боевикам в Марьинке. Такого давления ВСУ не выдерживают. И уже третий день отходят к окраинам. Отстреливаться практически нечем. Российские артиллеристы на две трети уничтожили дивизион гаубиц артёмовской группировки. И теперь националисты остались без прикрытия.

Теряя день за днем позиции в Артёмовске, боевики начали прикрываться мирными жителями. В районах, где остаются люди, занимают дома и квартиры. Устраивают в окнах огневые точки. Но после каждого ответного налёта из Артёмовска боевики увозят десятки раненных.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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