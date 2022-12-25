ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли две больницы в Донецке

12:03
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Пострадали мирные жители

Украинские войска за последние сутки более сорока раз обстреляли населённые пункты ДНР. Есть пострадавшие, в том числе ребёнок. Огонь вели из миномётов, артиллерии натовского калибра и РСЗО. Ракетные удары пришлись сразу по двум больницам Донецка. Утром город вновь подвергся атакам. Снаряды также выпустили по Горловке и Макеевке.
ВС России продолжают наступление на Донецком направлении

Под окнами республиканского травматологического центра - воронки. На всех этажах здания выбиты окна. В палатах - засыпанные стеклом кушетки, повреждённое медоборудование, порванные осколками простыни и одеяла. По клинике, убеждены врачи, националисты били намеренно. Ранены четверо мирных жителей, сообщает "ТВ Центр".

Мощный пушечный огонь по боевикам в Марьинке. Такого давления ВСУ не выдерживают. И уже третий день отходят к окраинам. Отстреливаться практически нечем. Российские артиллеристы на две трети уничтожили дивизион гаубиц артёмовской группировки. И теперь националисты остались без прикрытия.

Теряя день за днем позиции в Артёмовске, боевики начали прикрываться мирными жителями. В районах, где остаются люди, занимают дома и квартиры. Устраивают в окнах огневые точки. Но после каждого ответного налёта из Артёмовска боевики увозят десятки раненных.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Обстрел Донецка
Обстрел Донецка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.