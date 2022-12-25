ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как встречают католическое Рождество в Москве

13:45
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

В России многие отмечают праздник дважды

Сегодня миллионы христиан по всему миру отмечают Рождество по западной традиции. Тысячи паломников приехали на торжества в Вифлеем. Главная католическая служба состоялась в Ватикане.
Запад встречает Рождество в условиях нехватки электроэнергии

Рождественские дни – время настоящих чудес. А по ночам на улицах Мехико появляется тот, кого трудно не узнать по красному с белым костюму и окладистой бороде. Разве что здесь он ездит на велосипеде.

Настоящий Санта-Клаус – не просто весельчак, который фотографируется с прохожими и дарит детям конфеты. Как когда-то святой Николай, он старается вселить надежду в тех, кто её потерял. Кроме него подарки этим людям не принесёт никто. Но ещё важнее – улыбка и доброе слово.

Рождество по западной традиции встречают на всех континентах. Кто как привык и как умеет. В Австралии – на пляжах. В этом году здесь наплыв иностранных туристов, сообщает "ТВ Центр".

Жарко и во Флориде, где сотни сёрфингистов в костюмах Санта-Клауса соревнуются друг с другом в искусстве красиво укрощать океанские волны. Но главные торжества для верующих проходят в храмах. Прежде всего, на Святой Земле – в Вифлееме. Тысячи паломников со всего мира приехали увидеть традиционный парад молодёжи м встретить праздник на том самом месте, где появился на свет младенец Иисус. Среди присутствующих на службе – палестинский лидер Махмуд Аббас.

А в Европе внимание католиков обращено к Ватикану. Папа Римский на инвалидной коляске бережно переносит фигурку новорождённого Христа в украшенные ясли – символ вертепа, в котором и произошло когда-то чудо Рождества.

Торжественно встретили праздник и в Москве. Храмы украшены. В Собор Непорочного зачатия пришли не только те, кто считает себя католиком или протестантом. Католическое духовенство уже выступило с заявлением: никому не возбраняется отмечать праздник дважды: по западной традиции сегодня и 7 января – по православной.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Празднование католического Рождества в Москве
Празднование католического Рождества в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.