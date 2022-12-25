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Обвинение России в подрыве "Северных потоков" назвали главной ложью года

12:11
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Об этом заявлено в эфире американского ТВ

Американский телеканал "Фокс Ньюс", подводя итоги, назвал самой глупой ложью уходящего года заявление о виновности России в подрывах собственных газопроводов.
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Тем временем, на мировых газовых рынках нарастает турбулентность. В США, одном из крупнейших поставщиков углеводородов, фиксируют рекордное падение добычи. Последствия этого ощутят и в Европе, которая и так испытывает энергетический кризис из-за решения отказаться от российских ресурсов. Небывалый скачок инфляции вовсе может привести к банкротству некоторых стран.

Самое холодное рождество за несколько десятилетий. Метель и ледяной дождь. В ряде городов США, включая Нью-Йорк, объявлено чрезвычайное положение. В аэропортах задерживают авиарейсы, автомагистрали не успевают расчищать. Казалось бы, куда ещё хуже? Ряд энергетических компаний призывают своих клиентов свести к минимуму потребление электроэнергии из-за нехватки мощностей в сложившейся ситуации. Оледенение газовых труб вызвало перебои в работе добычи голубого топлива, пишет Вloomberg.

Это самый большой спад в производстве за более чем 10 лет. Последствия зимнего шторма в США начнут ощущать и европейские страны, которые закупают американский СПГ. Впрочем, проблем в Старом Свете и так хватает. В Германии немцам предложили согреваться на Рождество свечами на ёлке, а праздничное застолье обошлось в этом году дороже, чем обычно, сообщает "ТВ Центр".

Пока же главным похитителем Рождества пользователи соцсетей называют украинского президента, выпросившего очередную порцию денег у Конгресса. С такими подарками он вернулся в Киев. В интернет-опросах у пользователей интересуются: "Поверили вы Зеленскому или нет?". 94% ответили отрицательно. Игра этого актёра не впечатлила и некоторых сенаторов, которые теперь призывают остальных задуматься о выделенных 45 миллиардах помощи Украине.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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