Этого не исключил Антон Силуанов

Россия может снизить добычу нефти, но не будет поставлять её по навязанным ценам. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу Asharq News, что Россия ищет новых потребителей нефти после введения потолка цен.

"Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено", - заявил министр.

При этом он не исключил, что сокращение поставок повлияет и на добычу нефти. Она может сократиться.

5 декабря Евросоюз ввёл эмбарго на поставку российской нефти по морю. Также ЕС согласовал ценовой потолок в 60 долларов за баррель для перевозимой морем российской нефти.

Россия готовит указ в ответ на эти меры. Он будет подписан президентом на следующей неделе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"