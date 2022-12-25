ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия может снизить добычу нефти

13:35
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Этого не исключил Антон Силуанов

Россия может снизить добычу нефти, но не будет поставлять её по навязанным ценам. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу Asharq News, что Россия ищет новых потребителей нефти после введения потолка цен.
Россия прекратит поставки нефти странам, поддержавшим потолок цен

"Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено", - заявил министр.

При этом он не исключил, что сокращение поставок повлияет и на добычу нефти. Она может сократиться.

5 декабря Евросоюз ввёл эмбарго на поставку российской нефти по морю. Также ЕС согласовал ценовой потолок в 60 долларов за баррель для перевозимой морем российской нефти.

Россия готовит указ в ответ на эти меры. Он будет подписан президентом на следующей неделе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.