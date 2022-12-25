Путин: Россия не отказывается от переговоров по Украине

Президент обозначил цели страны

Россия, в отличие от её оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что в основе конфликта на Украине лежат попытки Запада растащить историческую Россию, а цель нашей страны - в объединении русского народа.

Россия не могла вести себя так же цинично, как и Запад в ситуации на Украине, у нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям, сказал Путин. Он убеждён, что Россия действует в правильном направлении на Украине, защищая свои национальные интересы и своих граждан.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

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