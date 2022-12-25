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Минобороны отчиталось об уничтожении иностранных артустановок в зоне СВО

14:46
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Также разгромлен пунт дислокации наёмников

За минувшие сутки в зоне спецоперации уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб" и три американские установки М777. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Также российские войска уничтожили в ДНР две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Ураган, а в ЛНР успешно поражены две установки "Град". Кроме того, наши военные уничтожили пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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