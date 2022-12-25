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Как подготовиться к приходу года чёрного водяного кролика

15:39
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Он наступит 22 января

Наступающий 2023 год по восточному календарю - год чёрного водяного кролика или кота. Все зависит от страны. Кролик - символ будущего года в Китае, кот - в Японии, Вьетнаме и Таиланде.

Нам ближе традиция Поднебесной. И хоть формально восточный новый год наступит лишь 22 января, уже сейчас в Москве спрос на декоративных кроликов вырос в десять раз.

Юлия Богоманшина выяснила стоит ли дарить кому-то живого кролика, а заодно и узнала, какой он на самом деле - символ грядущего года (смотрите видео).

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