"Пощёлкаем, 100%": Путин - о комплексах Patriot на Украине

Пока Вашингтон не передал их Киеву

Владимир Путин на 100% уверен в уничтожении американских комплексов Patriot на Украине. Об этом президент заявил в эфире телеканала "Россия-1".

"Конечно пощелкаем, 100%!", - заверил глава государства. Он также напомнил, что пока у Украины нет таких комплексов.

Ранее Путин отмечал, что Patriot - достаточно старая система, которая уступает российской С-300.

21 декабря во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского было объявлено, что США передадут Киеву батарею ПВО Patriot, в составе которой будут пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления.

Ранее Штаты передали Украине несколько ракетных установок HIMARS, но отказались поставлять ракеты большой дальности к ним.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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