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Умер экс-командующий сухопутными войсками России Алексей Маслов

15:17
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Ему было 69 лет

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками Алексей Маслов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна "Уралвагонзавод", где Маслов работал последние годы спецпредставителем по военно-техническому сотрудничеству.

Алексей Маслов родился в Курской области. После срочной службы в армии учился в Харьковском танковом училище, затем окончил Военную академию бронетанковых войск, а после - Военную академию Генерального штаба.

Сухопутными войсками Маслов командовал с 2004 по 2008 годы, а затем занимал должность главного военного представителя России при НАТО.

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