ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей перед Новым годом ждут температурные качели

16:38
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Об этом предупреждают синоптики

Перед Новым годом в столичном регионе будет неустойчивая погода с мокрым снегом и сильной гололедицей. В начале следующей недели резко похолодает: в ночь на понедельник температура опустится до минус 13 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Но уже в среду столбики термометров резко пойдут вверх и достигнут нулевой отметки. Ожидается снег, мокрый снег и снег с дождём.

Под Новый год в Москве будет настоящая зимняя погода, но без сильных морозов. Пройдёт небольшой снег при температуре до минус четырёх градусов.

31 декабря в столичном регионе будет облачно, пройдёт небольшой мокрый снег. Температура ожидается около ноля, но к вечеру подморозит.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.