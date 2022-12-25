Москвичей перед Новым годом ждут температурные качели

Об этом предупреждают синоптики

Перед Новым годом в столичном регионе будет неустойчивая погода с мокрым снегом и сильной гололедицей. В начале следующей недели резко похолодает: в ночь на понедельник температура опустится до минус 13 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Но уже в среду столбики термометров резко пойдут вверх и достигнут нулевой отметки. Ожидается снег, мокрый снег и снег с дождём.

Под Новый год в Москве будет настоящая зимняя погода, но без сильных морозов. Пройдёт небольшой снег при температуре до минус четырёх градусов.

31 декабря в столичном регионе будет облачно, пройдёт небольшой мокрый снег. Температура ожидается около ноля, но к вечеру подморозит.

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