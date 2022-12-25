У фотографов в Москве изъяли двух краснокнижных сов

Птицы проходят реабилитацию

Ушастую и болотную сову изъяли в Москве. Уличные фотографы использовали птиц незаконно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Всем желающим предлагали сфотографироваться с совами на Маросейке, в самом центре столицы. Документы на птиц у фотографов отсутствовали.

Сов пришлось временно разместить в центре реабилитации диких животных. Там им оказали необходимую помощь.

Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная - под нулевой категорией как вероятно исчезнувший вид.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"