В Киеве заявили о прекращении американской военной помощи

Это может произойти после 2023 года

Вашингтон может перестать оказывать помощь Киеву. С таким прогнозом выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В эфире "24 канала" он назвал возможные сроки: по предположению Арестовича, Незалежная может лишиться поддержки своего главного союзника в конце 2023 года.

Советник Зеленского признал, что у финансовой и военной помощи Вашингтона может быть временной лимит. Он пояснил, что даже в этом случае рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс.

"Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года", - сказал Арестович о помощи со стороны США.

21 декабря во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского было объявлено, что США передадут Киеву батарею ПВО Patriot, в составе которой будут пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления.

Комментируя это сообщение, российский президент выразил уверенность в том, что Вооружённые силы уничтожат американские комплексы на Украине. "Конечно пощёлкаем, 100%!", - заверил глава государства.

Ранее Штаты передали Украине несколько ракетных установок HIMARS, но отказались поставлять ракеты большой дальности к ним.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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