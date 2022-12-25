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Евросоюзу предрекли дефицит газа

17:51
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Виновата в этом сама Европа

Европа роет сама себе могилу. С момента начала спецоперации Евросоюз ввёл девять пакетов антироссийских санкций, которые в большей мере бьют по Старому Свету.
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Очевидно, что недавнее решение ввести потолок цен на газ неминуемо приведёт к дефициту голубого топлива в Европе. Об этом предупредил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

В этом году страны ЕС уже снизили потребление на 40-50 миллиардов кубометров за счёт падения производства удобрений, металлургии, газохимии. Само же решение ЕС ввести потолок цен на газ и другие санкции провоцируют глубокий долгосрочный кризис и дестабилизацию в регионе, сказал Новак.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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