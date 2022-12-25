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В Чёрном море после взрыва на сухогрузе пропал капитан

18:50
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Пострадали члены команды

У берегов Турции в Чёрном море произошёл взрыв на сухогрузе. После инцидента пропал капитан корабля, сообщает телеканал Al Hadath.

ЧП произошло на борту грузового судна под панамским флагом. 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести.

Известно, что сухогруз перевозит уголь, в момент взрыва он шёл на погрузку в порт Трабзон. Инцидент, по предварительным данным, произошёл в результате утечки газа.

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