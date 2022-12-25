В Иране прозвучало жёсткое предупреждение в адрес Украины

В Тегеране осудили недавнее заявление главы офиса Зеленского

В Иране осудили призывы Киева ударить по оружейным заводам страны. Известный журналист Реза Аббаси предупредил Украину о том, что её ждёт в случае ударов по Ирану.

"Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернёт Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение", - написал журналист в заблокированном в России Twitter.

Поводом для этого предупреждения стали слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который призвал уничтожить места производства оружия в Иране, как он выразился, из-за сотрудничества Москвы и Тегерана.

Ранее в западных СМИ появилась фейковая информация о том, что Иран поставляет России беспилотники. Москва не раз заявляла, что такого рода новости являются необоснованными. В самом Тегеране также звучали подобные заявления.

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