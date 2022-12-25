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Киеву предложили подготовить план по вхождению в Россию

19:50
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Такой совет прозвучал в Госдуме

В Госдуме предложили Киеву готовить план по вхождению в состав России. С таким заявлением выступил депутат от Крыма Михаил Шеремет.
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Так парламентарий отреагировал на недавнее заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о возвращении Крыма в 2023 году. Шеремет назвал это полной ахинеей.

"Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав Российской Федерации", - сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Он предупреди киевские власти о том, что даже самые малые попытки посягнуть на Крым обернутся для них катастрофой, которой они ещё не видывали.

Крым и Севастополь вернулся в состав нашей страны в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.

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