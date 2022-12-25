Раненный в Донецке Рогозин вышел на связь

Он написал пост "ВКонтакте"

Дмитрий Рогозин внимательно следит за судьбой товарищей, раненных вместе с ним во время обстрела гостиницы в Донецке. Об этом он написал на своей станице "ВКонтакте".

"В результате теракта 21 декабря в донецкой гостинице пострадали не только мои бойцы и боевые товарищи, посетившие меня, но и персонал отеля. Хочу, чтобы вы все знали: о каждом пострадавшем мне докладывают дважды в сутки", - отметил Рогозин.

Во время обстрела Донецка руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин был контужен и ранен в спину. Его перевези сначала в Ростов-на-Дону, там врачи не решились делать операцию из-за сложности ранения. 24 декабря Рогозина доставили в один из госпиталей столичного региона, через несколько дней ему сделают операцию.

В конце октября Дмитрий Рогозин отправился на передовую. Сначала он был в Запорожской области, затем переместился на донецкое направление. В первые дни он служил под позывным "Космос", но позднее взял позывной "Сармат".

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