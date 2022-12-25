ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раненный в Донецке Рогозин вышел на связь

19:13
  • воскресенье
  • 25 декабря 2022

Он написал пост "ВКонтакте"

Дмитрий Рогозин внимательно следит за судьбой товарищей, раненных вместе с ним во время обстрела гостиницы в Донецке. Об этом он написал на своей станице "ВКонтакте".
Озвучена подробная информация о ранениях Рогозина

"В результате теракта 21 декабря в донецкой гостинице пострадали не только мои бойцы и боевые товарищи, посетившие меня, но и персонал отеля. Хочу, чтобы вы все знали: о каждом пострадавшем мне докладывают дважды в сутки", - отметил Рогозин.

Во время обстрела Донецка руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин был контужен и ранен в спину. Его перевези сначала в Ростов-на-Дону, там врачи не решились делать операцию из-за сложности ранения. 24 декабря Рогозина доставили в один из госпиталей столичного региона, через несколько дней ему сделают операцию.

В конце октября Дмитрий Рогозин отправился на передовую. Сначала он был в Запорожской области, затем переместился на донецкое направление. В первые дни он служил под позывным "Космос", но позднее взял позывной "Сармат".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.