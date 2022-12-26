Минобороны показало работу зенитно-ракетных комплексов С-300

Они применяются в ходе СВО

Надёжную защиту от воздушных угроз обеспечивают военнослужащие наших подразделений ПВО, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Многие - на боевом посту.

Минобороны опубликовало кадры работы зенитно-ракетных комплексов С-300. Радиолокационные станции контролируют небо в радиусе нескольких сотен километров и способны сопровождать до 12 целей одновременно.

А батареи ЗРК уничтожают ракеты, беспилотники, самолёты и вертолёты националистов. Зенитные расчёты ведут дежурство круглосуточно и меняют позиции несколько раз в сутки, чтобы не попасть под удар артиллерии неонацистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"