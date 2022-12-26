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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:28
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Они проявили настоящее мужество

Новые данные о примерах мужества и героизма российских военных, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Подразделение ефрейтора Александра Перелыгина обороняло стратегически важный рубеж от превосходящих сил противника. В ходе боестолкновения наши военные уничтожили два украинских танка, БМП и более 20 националистов. Одну боевую машину вывел из строя лично Александр. Благодаря грамотно выстроенной обороне и инженерному оборудованию позиций наступление неонацистов было сорвано.

Гвардии лейтенант Полина Фотева, находясь вместе со своим дивизионом на передовой, обнаружила бронетехнику, на которой неонацисты пытались обойти наши подразделения с фланга. Полина оперативно передала координаты противника командованию и затем корректировала огонь артиллерии. Благодаря грамотным действиям лейтенанта Фотевой вражеская атака была остановлена - уничтожены два танка и три бронемашины.

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