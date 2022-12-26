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"Наглая ложь": власти опровергли информацию об эвакуации Энгельса

08:19
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Угрозы для жителей нет

Жителям города Энгельса абсолютно ничего не угрожает. Информация об эвакуации не соответствует действительности, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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"Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - написал Бусаргин в Telegram.

Губернатор напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. Ранее в соцсетях, а также в некоторых СМИ появились сообщения о некоем происшествии на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе. Позже появились вбросы о том, что в городе объявлена эвакуация.

Бусаргин подчеркнул, что никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Что касается происшествия на военном объекте, то эту информацию сейчас проверяют силовые структуры. В Минобороны позже уточнили, что на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области 26 декабря около 01:35 мск средствами ПВО был сбит украинский беспилотник.

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