"Наглая ложь": власти опровергли информацию об эвакуации Энгельса

Угрозы для жителей нет

Жителям города Энгельса абсолютно ничего не угрожает. Информация об эвакуации не соответствует действительности, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города - наглая ложь, созданная далеко за пределами страны", - написал Бусаргин в Telegram.

Губернатор напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. Ранее в соцсетях, а также в некоторых СМИ появились сообщения о некоем происшествии на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе. Позже появились вбросы о том, что в городе объявлена эвакуация.

Бусаргин подчеркнул, что никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Что касается происшествия на военном объекте, то эту информацию сейчас проверяют силовые структуры. В Минобороны позже уточнили, что на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области 26 декабря около 01:35 мск средствами ПВО был сбит украинский беспилотник.

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