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Медведев перечислил итоги 2022 года

08:40
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Мир находится на пороге новой эпохи, заявил политик

Завершающийся 2022 год выдался сложным и драматическим, это "год на пороге новой эпохи, которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем". Такое заявление в воскресенье, 25 декабря, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Медведев о потолке цен на газ: "Дебильная русофобия нарастает"

В статье для "Российской газеты" политик перечислил итоги 2022 года. Главный, по его словам, заключается в том, что "нацизм рядом, но он не пройдет". Медведев напомнил, что в рамках российской спецоперации проводится "денацификация отвратительного, почти фашистского режима Украины", поскольку "самый печальный итог даже не года, а десятилетий, прошедших с момента распада Советского Союза, - в том, что уроки Второй мировой западными государствами напрочь забыты".

Переломным 2022 год стал и потому, что "иллюзии закончились", Россию разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет. По мнению замглавы Совбеза, события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса".

Итог третий, по словам Медведева, состоит в том, что "эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами". Политик выразил убежденность в том, что "рамки традиционных приличий после введения незаконных, абсолютно хамских санкций в отношении нашей страны нас не должны теперь никак ограничивать в выборе способов защиты".

Также в числе результатов 2022 года Медведев назвал то, что Запад сам загнал себя в изоляцию, но, несмотря на его политику, "Апокалипсиса пока не будет". Россия не "выживает", а живет — развивается и побеждает, подчеркнул политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что мир вступает в эру региональных валют, в которой отказ от доллара США и евро уже не выглядит фантастической перспективой. Как отметил политик, доверие к валютам, получившим в мире статус резервных, на фоне происходящих в мире процессов тает.

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