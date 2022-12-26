Больше всего разведкой зафиксировано переговоров на английском языке

Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики установила присутствие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников из более чем 30 стран. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Такие выводы были сделаны на основании анализа данных радиоперехвата в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР, уточнил Марочко.

Военный отметил в комментарии ТАСС, что больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Также зафиксирована немецкая, французская, итальянская и польская речь.

25 декабря в российском Министерстве обороны рассказали, что за минувшие сутки в зоне спецоперации уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб" и три американские установки М777. Кроме того, наши военные уничтожили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

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