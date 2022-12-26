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Россиян не оказалось среди пострадавших от схода лавины в Австрии

08:19
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Об этом рассказали в посольстве России в Вене

На горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии произошел сход лавины. Около 10 человек оказались под снегом.

Как рассказали в понедельник, 26 декабря, в российском посольстве в Вене со ссылкой на данные службы спасения федеральной земли Форарльберг, россиян среди пострадавших от схода лавины нет, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе горы Тритткопф. Как отмечают австрийские средства массовой информации, из 10 оказавшихся под снегом спасены восемь человек.

Сведения о жертвах пока не поступали.

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Сход лавины в Австрии
Сход лавины в Австрии
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